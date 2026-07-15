20 лет без льгот: в Госдуме предложили перекрыть социальную халяву для «новых граждан»

Никаких 15, 20 лет!!! Только Закон о визовом въезде и Закон о трудовой миграции. Халявщики сидят в кишлаках и ждут кормильца, у которого есть патент на работу и трудовой договор на определенный срок. Хватит! За30 лет миллиарды рублей « уплыли в страны Средней Азии!!! С какой радости?! Никакого гражданства РФ!!!

Геннадий Ларионов

Ну и о чем статья , про хотелки , а Думе международные договора читают ??? Вы сначала измените вот это : Постановление N 52-3 от 16.04.2021 г, Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ «Законодательное регулирование миграционных процессов» а потом чего то решайте ........ 15 лет открытые двери и окна и задний черный ход тоже , а теперь вдруг дошло !!! Когда приезжих уже почти 15% населения, по данным статистики и МВД .