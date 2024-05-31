Китай, Япония, Южная Корея: саммит в Сеуле не устранил противоречий, а лишь обозначил стремление их преодолевать

Саммит Япония – Китай – Южная Корея проходил в Сеуле 27 мая 2024 года. (Фото Киодо) Японская поговорка: «Спать в одной постели, но видеть разные сны» Спустя более четырех лет после последнего саммита лидеров КНР, Японии и Республики Корея в Сеуле состоялась встреча руководителей этих стран для обсуждения различных аспектов взаимоотношений и проблем обеспечения безопасности в регионе Северо-Восточной Азии.
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