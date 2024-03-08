МАГАТЭ призвала Россию вернуть Украине Запорожскую АЭС

НН

Надежда Никитина

Не надо нам их уважения. Это бессмысленно. Они пропитаны ненавистью, она у них на генетическом уровне. Только зачем главный магатэшник приезжал в Москву к ВВП. Чтобы убедить нашего? Думаю, что ВВП, как и с Макроном, больше бесед вести не будет. Смысла нет. А, этот просто продажная шкура, бабки зарабатывает пока можно. Да ,и трус отменный. Только за такое вранье, в опасность всему человечеству, будет наказан Всевышнем. Или заказчики его грохнут. Не жаль, от слова совсем.