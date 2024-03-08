Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) принял резолюцию, в которой Россию призвали отказаться от Запорожской АЭС.
МАГАТЭ призвала Россию вернуть Украине Запорожскую АЭС
Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Не надо нам их уважения. Это бессмысленно. Они пропитаны ненавистью, она у них на генетическом уровне. Только зачем главный магатэшник приезжал в Москву к ВВП. Чтобы убедить нашего? Думаю, что ВВП, как и с Макроном, больше бесед вести не будет. Смысла нет. А, этот просто продажная шкура, бабки зарабатывает пока можно. Да ,и трус отменный. Только за такое вранье, в опасность всему человечеству, будет наказан Всевышнем. Или заказчики его грохнут. Не жаль, от слова совсем.
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6 час.
Swetlana64
Может МАГАТешкам ещё что нить....гуталином намазать?)))
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5 час.
Дмитрий Фактурович
МАГАТЭ - еще одна организация аффилированная пиндосней.
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4 час.
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