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МОК и WADA настаивают на отстранении Валиевой, рекордная медаль Большунова, хоккеисты вышли в 1/4 финала, игрокам «МЮ» не нравится Рангник и другие новости

МОК и WADA настаивают на отстранении Валиевой, рекордная медаль Большунова, хоккеисты вышли в 1/4 финала, игрокам «МЮ» не нравится Рангник и другие новости

Доброе утро! Начинаем выходные с нашим дайджестом главных новостей! ☀️ 1. Продолжаем с тревогой следить за историей Камилы Валиевой.

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