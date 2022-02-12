МОК и WADA настаивают на отстранении Валиевой, рекордная медаль Большунова, хоккеисты вышли в 1/4 финала, игрокам «МЮ» не нравится Рангник и другие новости

Доброе утро! Начинаем выходные с нашим дайджестом главных новостей! ☀️ 1. Продолжаем с тревогой следить за историей Камилы Валиевой.
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