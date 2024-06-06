Лавров совершил первый в истории визит в Республику Чад: Договорились укреплять военное сотрудничество

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 июня впервые посетил Чад. Он встретился с президентом республики Махаматом Идрисом Деби Итно и провёл переговоры с министром иностранных дел, африканской интеграции, по делам чадцев за рубежом и международного сотрудничества Абдраманом Куламаллой, сообщает МИД России.