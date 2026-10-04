Российский беспилотник атаковал Северный мост в Киеве: удары продолжаются

Россия продолжила удары по мостам через Днепр в Киеве, украинские ресурсы сообщают о прилёте по Северному мосту в украинской столице.
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