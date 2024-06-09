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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский делит с Набоковым 2-е место среди российских вратарей по победам в плей-офф НХЛ (42)

Вратарь «Флориды» отразил все 32 броска в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (3:0, 1-0).

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