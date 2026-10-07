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Царьград

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МИД РФ опроверг фейк о конфликте пилотов из России и Украины

МИД РФ опроверг фейк о конфликте пилотов из России и Украины

Мария Захарова отвергла фейк о драке пилотов из России и Украины на рейсе Flydubai 30 сентября. Конфликт охватил СМИ, но подтвердилось участие граждан ОАЭ и Омана.

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