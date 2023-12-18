Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 705 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Овчаренко
    Прозе было бы  на СВО.Российские турист...
  • ШКИПЕР
    «   Для полного вступления Молдовы в ЕС требуется как минимум ещё 70 единогласных голосований Евросовета. На это уйдё...Почти половина мо...
  • Марина
    давно надо было разгонять эту лавочку! Я не знаю, иноагенты они или нет, но судя по некоторым статьям, особенно истор...В РФ закроют сооб...

В Сербии подсчитали 91% голосов на парламентских выборах

В Сербии подсчитали 91% голосов на парламентских выборах

В Сербии практически полностью посчитали голоса на парламентских выборах, на данный момент коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича набрала 47,21% голосов, а прозападный блок – 22,9%, сообщил избирком.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх