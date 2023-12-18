В Сербии подсчитали 91% голосов на парламентских выборах

В Сербии практически полностью посчитали голоса на парламентских выборах, на данный момент коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича набрала 47,21% голосов, а прозападный блок – 22,9%, сообщил избирком.
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