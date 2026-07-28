Apple столкнулась с иском после мошенничества с криптокошельком в App Store

Корпорация Apple стала ответчиком по судебному иску, поданному тремя пользователями, которые утверждают, что потеряли в общей сложности свыше 1,8 млн долларов после установки поддельного криптовалютного кошелька из App Store.
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