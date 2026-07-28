MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Apple столкнулась с иском после мошенничества с криптокошельком в App Store

Apple столкнулась с иском после мошенничества с криптокошельком в App Store

Корпорация Apple стала ответчиком по судебному иску, поданному тремя пользователями, которые утверждают, что потеряли в общей сложности свыше 1,8 млн долларов после установки поддельного криптовалютного кошелька из App Store.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии