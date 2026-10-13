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ИА Регнум

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Дмитриев назвал лицемерием критику сделки по дизтопливу между Россией и США

Дмитриев назвал лицемерием критику сделки по дизтопливу между Россией и США

Критика Евросоюзом сделки по дизельному топливу между Россией и США является поразительным лицемерием.

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