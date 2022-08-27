Александр Ф. Скляр выступил с воспитанниками Московского военно-музыкального училища на Фестивале «Спасская башня»

В субботу, 27 августа, заслуженный артист России Александр Ф. Скляр впервые выступил на Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади, исполнив песню «Маршруты московские» вместе с воспитанниками Московского военно-музыкального училища им.