ГАИ объяснила, должен ли водитель в припаркованной машине предъявлять документы

Инспектор ГАИ, фото: njcar.ru На дороге могут произойти самые разнообразные ситуации. Например, к машине, припаркованной на стоянке с выключенным мотором, может подойти сотрудник ДПС и попросить водителя показать документы.
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