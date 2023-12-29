Кандидат в президенты Хейли заявила, что помилование Трампа в интересах США

Кандидат в президенты США, республиканка Никки Хейли заявила, что в случае своей победы на выборах 2024 года могла бы принять решение о помиловании бывшего главы Белого дома Дональда Трампа, против которого выдвинуты четыре уголовных обвинения, передает The Hill.