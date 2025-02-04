По волнам памяти: «Бескозырка» на Цемесской бухте

Торжественное мероприятие началось на площади Героев с зажжения факелов. Первый факел, гирлянду и бескозырку доставили в село Южная Озереевка — место высадки основного отряда морской пехоты в ту памятную ночь.
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