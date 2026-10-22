Траурная панихида по уральцам, погибшим в 1930-1950-е годы, состоится в воскресенье, 25 октября, у Мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта.
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