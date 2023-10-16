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Экс-премьер Азаров: призывники с «белыми билетами» массово покидают Украину

Экс-премьер Азаров: призывники с «белыми билетами» массово покидают Украину

Мужчины призывного возраста, имеющие так называемые «белые билеты», которые освобождают от военной службы по различным основаниям, массово уезжают из Украины, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в Telegram-канале.

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