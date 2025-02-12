Овечкин дал совет 20-летнему российскому дебютанту НХЛ

Российский форвард Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин дал совет 20-летнему соотечественнику Матвею Мичкову, проводящему дебютный сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе «Филадельфия Флайерс».
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