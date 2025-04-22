Geely приходит в ИРНИТУ: в вузе откроют учебный центр для автомехаников

ИРНИТУ и Университет Geely (Китай) подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на подготовку специалистов, владеющих знаниями в области науки, техники, международного бизнеса, языков и культуры обеих стран.
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