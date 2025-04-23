Какой сегодня день: 24 апреля

24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году.
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