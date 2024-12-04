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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ

Артиллеристы группировки войск "Восток" сорвали ротацию ВСУ

Артиллеристы уничтожили станцию РЭБ, пункты временной дислокации и ангар с автомобильной техникой противника.

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