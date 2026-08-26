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Индия и Франция создают двигатель для вертолётов будущего

Индия и Франция создают двигатель для вертолётов будущего

БЕНГАЛУРУ (ИА Реалист). 26 августа Индия и Франция сделали решительный шаг в углублении стратегического оборонного партнёрства, подписав финальный контракт на совместную разработку и производство нового вертолётного двигателя.

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