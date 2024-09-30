Politico: Байден потопил вместе с собой много мировых лидеров

Будни мужчин. Все что нам интересно

В настоящее время происходит «байденизация» политической элиты и истеблишмента стран G7. Большинство лидеров западных развитых демократий оказались неспособны выполнять свои прямые обязанности и находятся на грани краха политической карьеры.