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NYT: военная победа США в Иране представляется маловероятной

NYT: военная победа США в Иране представляется маловероятной

Перспективы военной победы США в войне против Ирана снова кажутся «мрачными» и все больше напоминают о затяжных кампаниях в Афганистане и Ираке.

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