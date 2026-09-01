В Госдуме предлагают создать единую госсистему охраны школ на фоне инцидента в Канске

Предлагается создать федеральный реестр аттестованных охранных организаций и ввести обязательные программы подготовки для сотрудников, дежурящих в школах В России необходимо разработать и внедрить единую государственную систему охраны школ, сообщил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью "Газете.