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В Госдуме предлагают создать единую госсистему охраны школ на фоне инцидента в Канске

В Госдуме предлагают создать единую госсистему охраны школ на фоне инцидента в Канске

Предлагается создать федеральный реестр аттестованных охранных организаций и ввести обязательные программы подготовки для сотрудников, дежурящих в школах В России необходимо разработать и внедрить единую государственную систему охраны школ, сообщил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в интервью "Газете.

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