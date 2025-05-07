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Царьград

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Дачные штрафы: за что можно лишиться автомобиля за городом

Дачные штрафы: за что можно лишиться автомобиля за городом

Рассказываем, за что штрафуют автомобилистов за городом.С наступлением тёплых дней многие горожане стремятся выехать за город, чтобы отдохнуть на природе и устроить пикники.

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