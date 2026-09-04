Мир стареет с пугающей скоростью

Впервые в истории наблюдений численность людей в возрасте 65 лет и старше превысила количество детей до пяти лет.
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