История школьника, который спасал маму, а попал под суд. «Присягаю на верность России!»

На московского школьника Обухова, обманутого мошенниками, завели дело за кражу«Кураторы из ФСБ», опасные задания.
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На федеральных каналах каждый день повторять обращение к семьям и особенно подросткам о том, что такие контакты только в живую и только в специализированных учреждениях, а не парках, заброшках и т.д.
Да... Такое впечатление, что их надо опять в школу посылать. Вернее курсы. Это что тупость, трудно реально позвонить по телефону в ФСБ или МВД или в Прокуратуру...Что у них в мозгах, если они есть. Направь к ним Нильса с дудочкой, будет дуть и они за ним пойдут. Куда он, туда и они.
Конечно родители пойдут на все, чтобы защитить свое чадо. Но удивительно, что 17 -летний парень решил защитить свою маму даже не подумав с ней поговорить. Вранье!
Статья фейковая. И даже можно сказать очень вредная. Во-первых, МВД выставляется недоумком. Во-вторых, косвенно, статья-инструкция для мошенников.Типа - воруйте и вас опрвдают.
Может адвокаты всё организуют и тем самым финансируют себе схему заработка?