Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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История школьника, который спасал маму, а попал под суд. «Присягаю на верность России!»

История школьника, который спасал маму, а попал под суд. «Присягаю на верность России!»

На московского школьника Обухова, обманутого мошенниками, завели дело за кражу«Кураторы из ФСБ», опасные задания.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Irina Kislitsina
Irina Kislitsina

На федеральных каналах каждый день повторять обращение к семьям и особенно подросткам о том, что такие контакты только в живую и только в специализированных учреждениях, а не парках, заброшках и т.д.

Профиль пользователя Александр Хироников
Александр Хироников

Да... Такое впечатление, что их надо опять в школу посылать. Вернее курсы. Это что тупость, трудно реально позвонить по телефону в ФСБ или МВД или в Прокуратуру...Что у них в мозгах, если они есть. Направь к ним Нильса с дудочкой, будет дуть и они за ним пойдут. Куда он, туда и они.