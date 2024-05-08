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Суд отложил заседание по делу Трампа о секретных документах

Суд отложил заседание по делу Трампа о секретных документах

Судебное заседание по делу о ненадлежащем обращении бывшего президента США Дональда Трампа с секретными документами не состоится 20 мая 2024 года, следует из документа в электронной базе федерального суда по Южному округу штата Флорида.

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