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Аргументы и Факты

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«Китайский Нострадамус» дал ужасающий прогноз на 2027 год

«Китайский Нострадамус» дал ужасающий прогноз на 2027 год

Цзян Сюэцинь, известный как «китайский Нострадамус», хороший аналитик, его прогнозы сбывались неоднократно.

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