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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев о работе с Сафиным: «У нас свободные отношения. Хочет – прилетает, не хочет – не прилетает»

Андрей Рублев рассказал о работе с Маратом Сафиным перед азиатской серией турниров. – В каком вы сейчас состоянии? Вы работаете вместе, не работаете? Если работаете, то как? – Конкретику тяжело дать.

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