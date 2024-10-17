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Царьград

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На 15 улицах и в пригороде Краснодара не будет света

На 15 улицах и в пригороде Краснодара не будет света

Плановые отключения пройдут 17 октября.В разных частях южной столицы, в том числе в станице Елизаветинской и поселке Лазурном, с утра 17 октября отключили электроэнергию.

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