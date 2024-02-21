«Вашингтон» и Джастин Шэмпени договорились о 10-дневном контракте

Легкий форвард (22 года, 201 см) готовился к сезону с «Бостоном», но не попал в заявку. В матчах текущего розыгрыша G-лиги экс-игрок «Селтикс» и «Рэпторс» набирает 22,3 очка и 8,9 подбора в среднем за игру.