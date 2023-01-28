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Олимпийский совет Азии планирует разработать специальную систему квот, которая поможет российским спортсменам квалифицироваться на Игры-2024

Исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхир Сингх рассказал о разработке специальной системы квот для российских спортсменов, благодаря которой они смогут квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

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