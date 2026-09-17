Пятикурсница и первокурсник: как солист «САДко» Александр Бардин добился старшей на пять лет жены

Когда студент-первокурсник Гнесинки Александр Бардин впервые признался в чувствах пятикурснице Наталье, она лишь с улыбкой подумала: «Бедный мальчик, как он будет страдать!» Девушка родом из Краснодара была старше на пять лет, уже успела поработать в театре и имела немало взрослых поклонников, а юный музыкант из мордовской деревни только начинал осваиваться в столице.
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