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Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж вертолета Ка-52М уничтожил технику и живую силу ВСУ в курском приграничье

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.

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