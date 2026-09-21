Тойота сбила ребенка на обочине дороги в Грановщине

ДТП произошло в Иркутском районе 21 сентября 2026 года. Как сообщили в Госавтоинспекции по региону, предварительно установлено, что все происходило так: — 59-летний водитель, следуя на автомашине «Тойота Королла Аксио » по улице Объездной в деревне Грановщина в допустил наезд на несовершеннолетнего мальчика, который двигался по обочине во встречном направлении движения автомобиля.
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