Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Лейтенант Доджиев НамурКомандир взвода, лейтенант Намур Доджиев, на одном из тактических направлений специальной военной операции выполнял боевую задачу по захвату позиций противника.
Территория Героев...(213)
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за материал о наших бойцах. И живым, и павшим - низкий поклон, гордимся вами! Всем - венок Славы, а кто ушёл на небеса - вечная Память!
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4 н.
Жанна Чешева
Пожалуйста. Вам большое спасибо за отзыв.
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4 н.
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