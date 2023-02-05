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Задержание замглавы комитета по строительству Ленобласти: что известно к этому часу

Чиновника подозревают в получении взятки размером полмиллиона рублей. Уголовное дело по статье «Получение взятки» завели на заместителя председателя комитета Ленинградской области по строительству Сергея Шалыгина.

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