Bloomberg: союзники Германии недовольны утечкой разговора в бундесвере

ТАСС/IMAGO/Christian Ohde Некоторые союзники Германии раскритиковали страну за небрежное отношение к защите секретной информации и порекомендовали Берлину усилить сферу безопасности после того, как Россия опубликовала секретные переговоры офицеров бундесвера.
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