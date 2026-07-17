100 км без еды и сна: как океанолог Курилов совершил необычный побег из СССР

90 лет назад родился океанолог Курилов, совершивший необычный побег из СССР и доплывший до Филиппин17 июля исполняется 90 лет со дня рождения Станислава Курилова – советского океанолога, который в 1974 году совершил один из самых дерзких побегов в истории СССР.