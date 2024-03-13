Как фильм «20 дней в Мариуполе» искажает реальность: мнение режиссера сериала «20/22»

По словам Андрея Симонова, российские киноленты намного честнее показывают те же событияПремией «Оскар» в 2024 году в номинации «Лучший документальный фильм» была награждена работа украинского журналиста Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» — в ней авторы демонстрируют кадры жизни простых людей в осажденном городе.
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