Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 583 подписчика

МИД России и посол Бахрейна призвали прекратить боевые действия

МИД России и посол Бахрейна призвали прекратить боевые действия

Замглавы МИД России Георгий Борисенко и посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати призвали к прекращению боевых действий вокруг Ирана и осудили атаки на гражданские объекты, обсуждая ситуацию в Персидском заливе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии