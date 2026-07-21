МИД России и посол Бахрейна призвали прекратить боевые действия

Замглавы МИД России Георгий Борисенко и посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати призвали к прекращению боевых действий вокруг Ирана и осудили атаки на гражданские объекты, обсуждая ситуацию в Персидском заливе.
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