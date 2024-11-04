Приглашаем всех в районный ДК "Победа" на гала-концерт смотра-конкурса художественной самодеятельности "Семья - источник вдохновения!" Начало в 12:00.
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Приглашаем всех в районный ДК "Победа" на гала-концерт смотра-конкурса художественной самодеятельности "Семья - источник вдохновения!" Начало в 12:00.