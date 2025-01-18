Челябинский доктор Рыжий: погружение в крещенскую купель — суперстресс для сердечной системы. Видео

Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий объяснил, что купание в крещенской купели для неподготовленного человека равносильно запуску холодного двигателя в машине.
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