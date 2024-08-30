🛟 В Алуште прошли учения по спасению людей в море Отработали и навыки оказания доврачебной помощи. В первую очередь — сердечно-лёгочную реанимацию.
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🛟 В Алуште прошли учения по спасению людей в море Отработали и навыки оказания доврачебной помощи. В первую очередь — сердечно-лёгочную реанимацию.