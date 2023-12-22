Ждать ли снижения: в ВТБ спрогнозировали ключевую ставку к концу 2024 года

ВТБ заложил в бизнес-план сохранение ключевой ставки в 16% на первые кварталы грядущего года, однако к концу года она может снизиться до 13%, рассказал первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов, чьи слова приводит «Прайм».
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