Еще одна страна подключает больницы к Starlink: интернет Илона Маска появится сразу в 300 медучреждениях Сьерра-Леоне

Внедрение Starlink станет важным этапом цифровой трансформации системы здравоохранения.Министр здравоохранения Сьерра-Леоне доктор Остин Демби сообщил о подключении 300 государственных медицинских учреждений к спутниковому интернету Starlink.
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