Тонкий лёд Южного Ливана для Израиля

18-19 декабря, практически одновременно с объявлением США о создании коалиции по защите морских коммуникаций, крупные западные СМИ одно за другим запустили информацию о том, что Израиль разработал план по наземной операции в Южном Ливане.
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