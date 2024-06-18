НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

138 подписчиков

Рублев, Синнер и Рууд сыграют в Баштаде, Надаль получил wild card, Нисикори заявился по защищенному рейтингу

Рублев, Синнер и Рууд сыграют в Баштаде, Надаль получил wild card, Нисикори заявился по защищенному рейтингу

Стала известна заявка турнира ATP 250 в Баштаде, который стартует 15 июля. В Швеции планируют выступить: действующий чемпион Андрей Рублев (6); Роман Сафиуллин (40); Павел Котов (50); Янник Синнер (1); чемпион-2021 Каспер Рууд (7).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх